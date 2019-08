Ein halbes Jahrhundert nach seinem Berufseinstieg überreichte Schulten am Donnerstag mit seiner Frau Monika (l.) den symbolischen Unternehmensschlüssel an seinen Sohn Tobias (2.v.r) und dessen Frau Nadine (r.). Auf dem Firmengelände am Bocholder Esch 23 feierte die Inhaberfamilie mit den Mitarbeitern, Nachbarn, langjährigen Partnerbetrieben und Lieferanten gemeinsam unter dem Motto „Zeit für Neues“. Die Firma Schulten ist in Alstätte am zweiten Standort, Kirchstraße 9, auch Servicepartner der Westfälischen Nachrichten.