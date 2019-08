Schnell stellte sich heraus, dass zwei fast identische Scheiben bereits 2010 von der Stadt gekauft worden waren, die heute im Torhausmuseum ausgestellt werden. Der Anlass zur Herstellung dieser ins Jahr 1686 zu datierenden Scheiben bleibt noch im Dunkeln. Die Stadt kann sich jedoch vorstellen, dass damit vielleicht eine größere geldliche Stiftung für die Alstätter Kirche verbunden war.

Momentan befindet sich die dritte Scheibe, auf der eine noch nicht zu identifizierende Mette ter Halle genannt wird, noch in einer Ausstellung in Roermond in den Niederlanden. Aber schon jetzt ist sicher, dass die Stadt Ahaus diese Antiquität kaufen kann, sodass sie wieder an ihren Ursprungsort zurückkehrt und dann auch öffentlich ausgestellt wird. Das teilte am Freitag die Stadt Ahaus mit.