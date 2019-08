Markus Brandherm setzt sich durch

Veni, vidi vici – er kam, sah und siegte. Doch auch Cäsar hat Germanien bekanntlich nicht an einem Tag erobert. In einem zähen Ringen setzte sich Markus Brandherm am gestrigen Sonntag mit dem 385. Schuss gegen seine drei Mitbewerber beim Ringen um die Königswürde durch.

Zur Königin hat sich Markus Brandherm Beatrix Vortkamp erkoren. Ihren Thron komplettieren die Ehrenherren Michael Timmermeester und Ludger Frankemölle sowie die Ehrendamen Doris Rohmann und Hildegard Holters.

Vier Schützen als Bewerber

„Hier wird scharf geschossen“, lud der Schießstand die Aspiranten zur Vogeljagd ein. Bereits zu Beginn sammelten sich Schaulustige in Scharen unter einem wolkenlosen Himmel. Mit Petrus Segen begaben sich die Aspiranten unter denjenigen Pavillon, unter dem Könige gemacht werden. Doch die Könige von morgen sollten es Markus Brandherm nicht gerade leicht machen. Auch Ralph Körkemeyer, Sven Hohmann und nicht zuletzt Werner Vogelsang hatten den royalen Titel fest im Blick. Die vier Schützen rückten dem hölzernen Vogel ordentlich und rückblickend langwierig zu Leibe. Zur Freude der vielen Besucher.

Schützenfest im Schmäinghook 1/8 Der Alstätter Schützenverein Schmäinghook ermittelte am Sonntagnachmittag seine neuen Regenten. Foto: Anne Rensing

Für eine Bierlänge wurde der Schießstand dann aber beinahe zur Nebensache. Die dritte Kompanie animierte den Alstätter Musikverein zu wahren Turnübungen samt Gebläse. „Ich möchte so gern einmal König sein“, skandierten die jungen Männer. Statt im Takt zu schunkeln, wurde lautstark gehüpft und gesungen, die Gewehre siegessicher gen Himmel gereckt. „Um die Jugend brauchen wir uns nicht zu sorgen“, sagte Oberst Theo Wermer.

Kein ernsthafter Bewerber ohne Uniform

„Mit scharfem Blick und ruhiger Hand, wird hier beschritten der Königsstand“, prangte es verheißungsvoll auf einem Schild. Oberst Theo Wermer freute sich über die vier ernsthaften Bewerber. „Und davon auch keiner ohne Uniform.“ Genauso sehr freute er sich aber über die gut besuchte Vogelwiese. „Wer auch immer es wird, 19 Uhr im Zelt“, drängte der erste Vorsitzende des Vereins Burkhard Overbeck mit einem Augenzwinkern.

„So groß der Adler auch wahr, es hat sich herausgestellt, doch eher eine lahme Ente“, beschrieb Tobias Wermer die aufregende Jagd um den Vogel. Der Musik wurde langsam klar, jedes Lied konnte das letzte unter der diesjährigen Vogelstange sein. Und je mehr das Gehölz bebte, umso animalischer wurden die Laute der Zuschauer. Die ersten Aspiranten rauften sich die Haare. Und die Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde langsam aber sicher von reinem Glück abgelöst.

Eine ruhige Hand bewiesen

Eine ruhige Hand bewies am Ende Markus Brandherm. Die Steilvorlage gab ihm generös und ebenso unbeabsichtigt Werner Vogelsang. Im Fußballjargon dürfte sich der Ball-affine Brandherm über dieses Zuspiel gefreut haben. Dieser wurde auf den Schultern anschließend in die Menge getragen. Sein Glück konnte er kaum fassen.