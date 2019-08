Schmierereien fallen ins Auge

Vielleicht ist es ja ein Graffiti-Hot-Spot. Aber wer offenen Auges die van-Delden-Straße entlang spaziert und den Webereiweg an der Ahauser Aa im Jutequartier oder die Straße Hovesaat entlang geht, entdeckt auf diesem kleinen Stück Ahaus viele Graffiti-Werke.

Ob diese als kreative Ausdrucksform oder aber als Schmiererei gewertet wird, liegt wohl im Auge des Betrachters. Das Urteil von Lucia Betting zu den Graffitis auf den Rückseiten der Gebäude des Fachmarkts Bettings Mühle und des Netto-Marktes ist deutlich: „Wenn es wenigstens schön wäre.“ Der entlang der Aa angelegte Spazier- und Radweg am Webereiweg hat eine Ruhebank, von dem aus der Rastende die Graffitis in Ruhe betrachten kann, wenn er denn will. „Love“, in Rot gesprüht, ist gut zu lesen, auch „gez. Felix“ in Weiß. Sonst ist es wenig kreative Kritzelei und es gibt Initialen und Abkürzungen, die dem Außenstehenden nichts sagen.

„Wir machen nichts dagegen“, sagt Lucia Betting. „Wenn wir unser Gebäude noch mal weiß streichen würden – das würde nicht lange anhalten“, ist sie sich sicher. Schon kurz nach der Fertigstellung des Gebäudes waren die ersten Graffitis aufgetragen worden an der Rückwand. Damals war das Jutequartier noch nicht bebaut und die Sprayer konnten recht unbeobachtet loslegen. „Die großen Flächen reizten sie wohl“, mutmaßt Lucia Betting. Ihre Familie und sie fänden die Graffitis schon eher hässlich, „aber so dramatisch ist es auch nicht“.

Nicht nur auf den privaten Gebäuden, wie denen an der Webereistraße, sondern auch auf öffentlichen Flächen fallen gesprühte Werke auf. Der heilige Nepomuk auf der Brücke an der van-Delden-Straße schaut nach oben. Würde er nach unten sehen, würde er den blauen Schriftzug „Schalke“ und einige bunte Graffitis sehen. Noch großflächiger sind die Werke auf der Wand der Treppe, die zum Spazierweg an der Webereistraße entlang der Aa hinunter führt. Ein Schriftzug in Türkis und Rot, dazu Kritzelei – kreativ ist was anderes.

Insgesamt aber, sagt Stefan Hilbring von der Stadt, stellen Graffiti-Werke für die Stadt kein großes Problem dar. Etwa drei bis fünf Mal im Jahr würden Graffiti-Schmierereien entfernt. Gebucht würde das in der Kostenstelle Gebäudeunterhaltung, Vandalismusschäden. „Das sind jeweils Beträge im unteren dreistelligen Bereich“, erklärt Hilbring.

Wenn die Bauhof-Mitarbeiter etwas sehen, handelten sie gegebenenfalls schnell, wenn es zum Beispiel um verbotene Zeichen geht, Hakenkreuze zum Beispiel. Öffentliche Gebäude, für die die Stadt die Verantwortung trägt, mit Anti-Graffiti-Sprays oder solchen Lacken zu versehen, sei mit Blick auf die recht wenigen Schmierereien nicht vorgesehen: „Das wäre zu kostspielig, das rechnet sich nicht“. Erst recht, weil diese nur für ein paar Jahre die Graffitis wirksam abhielten.

In der Stadt gebe es keine großen Flächen, wo legale Graffitis angebracht werden können. Außer bei Projekten, die das Jugendwerk anbietet. So ist zum Beispiel schon bald eines im Skaterpark in Unterortwick geplant: Dann entstehen geplante Graffitis. Und die könnten dann durchaus dem einen oder anderen gefallen.