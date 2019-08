Der Alstätter Ellerkamp musste in Wessum seine Hedwig auslösen. Umgekehrt war es genauso. Und dafür musste ordentlich ins Portemonnaie gegriffen werden. „Üblich waren so 60 bis 80 D-Mark. Mit dem Geld wurde dann die Musik bezahlt“, erzählt der heute 76-jährige Josef Ellerkamp . Das Schattenmoal war ein Anlass, gemeinsam mit dem Brautpaar zu feiern. „Heute gibt‘s das nicht mehr“, sagt Hedwig Ellerkamp .

Üblich war damals auch, dass die kirchliche Trauung in dem Ort stattfand, wo die Braut wohnte. In diesem Fall in Wessum. Gewohnt hat das Paar seit seiner Hochzeit aber immer im Gerwinghook.

Vorher war Josef Ellerkamp viel auf beruflicher Wanderschaft. Den Fleischer zog es quer durchs Ruhrgebiet bis hin zum Niederrhein und nach Hessen. „Man hat sich immer weitergebildet“, begründet der Alstätter seine Wanderjahre. Damals, so Josef Ellerkamp, sei es normal gewesen, Kost und Logis beim Arbeitgeber zu haben.

Arbeit gab‘s genug. Ellerkamp suchte einmal per Annonce eine Stelle. „Da habe ich gleich 50 Angebote erhalten.“ Sesshaft wurde Josef Ellerkamp erst, nachdem er 1966 Hedwig Walfort auf der Alstätter Kirmes während des Tanzabends in der Gaststätte Rensing (heute die ausgebrannte Gaststätte Brinks Gerd) kennengelernt hatte. Der Fleischer übernahm eine Stelle bei Döme in Ahaus und zog zurück ins Elternhaus in den Beßlinghook. So konnte er seine große Liebe regelmäßig treffen. Am 1. Oktober 1971 gehörte er dann zur 60-köpfigen Gründungsbelegschaft von Drilander in Gronau. Bei der Gronauer Fleischwarenfabrik arbeitete er schließlich bis zum Eintritt ins Rentenalter.

Hedwig Ellerkamp lernte in Wessum Näherin. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um die drei Kinder und das Haus. Später arbeitete sie noch für einige Jahre als Näherin bei Schürmann in Alstätte.

Beide sind Mitglieder im Heimatverein und der Senioren- und Rentnergemeinschaft. Josef Ellerkamp ist zudem noch im Schützenverein Brink, Gerwinghook und Beßlinghook aktiv. Seine Leidenschaft ist das Kartenspielen, vor allem Doppelkopf. Dazu kümmert er sich um den Garten und fährt gerne Rad. Hedwig Ellerkamp ist seit vielen Jahren Mitglied in der KFD.

Das Jubelpaar feiert mit den drei Kindern, drei Enkelkindern, Verwandten, Nachbarn und Freunden.