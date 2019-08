Neues Kleid für Ahauser Funkturm

Arbeiten in rund 60 Metern Höhe sind schon eine Herausforderung. „Letzte Woche waren wir bis auf 120 Meter unterwegs“, erklärt Michell Deuker . Für den Bauleiter sind die Betonsanierungsarbeiten am aktuell „verhüllten“ Funkturm am Ahauser Bahnhof Routine, aber Respekt verlangen sie seinem dreiköpfigen Team stets ab: „Jede Aufgabe hat Besonderheiten.“ In etwa zwei Monaten sollen die Sanierungsarbeiten an der Außenhülle des fast 35 Jahre alten Bauwerks abgeschlossen sein – sofern die Witterung mitspielt.

Nachdem Gerüstbau Teupe aus Stadtlohn für die nötige Infrastruktur an der Baustelle gesorgt hat, sind Mitarbeiter des Generalunternehmens Baro Bautenschutz-Rostschutz aus Dortmund zunächst damit beschäftigt, den Turm mit Hochdruck zu reinigen – und auf Schäden hin zu inspizieren. „Das sieht aber gut aus“, bewertet Michell Deuker die Dokumentation eines Prüfungsteams, die ihm vorliegt. Sie lässt keine gravierenden Schäden erwarten.

Prüfungen dieser Art werden im Sechs-Jahre-Rhythmus durchgeführt. Gröbere Risse werden gespachtelt, später darüber zwei Deckschichten angebracht. Auf eine Tiefengrundierung wird ein sogenannter elastischer Füller in besonderer Stärke aufgetragen – „ein Kilo auf einen Quadratmeter“, erklärt der Bauleiter. „Das Ganze soll ja auch lange haltbar sein.“

„Aufgrund der Witterungseinflüsse, denen Türme dieser Art ausgesetzt sind, wird in regelmäßigen Abständen eine Schutzschicht aufgetragen, um das Bauwerk wetterfest zu halten“, erklärt Benedikt Albers , Manager Kommunikation bei der Deutschen Funkturm, dem Eigentümer des Funkturms. Weiter: „In diesem Jahr führen wir eine Betonsanierung des Schaftes bis zu einer Höhe von 60 Metern durch, sprich bis zur ersten Plattform.“

Ob der Zeitrahmen eingehalten werden kann, hängt auch von der Witterung ab. „Ab Windstärke 6 ist Feierabend, auch darf es nicht zu regnerisch sein, die Oberfläche muss trocken sein. Auch unter 5 Grad Celsius geht nichts mehr“, weiß Michell Deuker. Im Vordergrund steht stets die Sicherheit, alles per Vorschrift festgelegt.

Die Betonsanierungsarbeiten werden in einem bestimmten Rhythmus durchgeführt: „Stets in Abhängigkeit von der Höhe und der Stärke der Wettereinflüsse führen wir vergleichbare Maßnahmen alle 15 bis 30 Jahre durch“, ergänzt Benedikt Albers. Für das kommende Jahr sei die Sanierung des oberen Teils des Turms geplant. Die verschiedenen Funkdienste, die vom Turm ausgingen, würden durch die Maßnahme übrigens nicht beeinflusst, betont Benedikt Albers.