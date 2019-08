Das werden viele gerne hören. Nach den ersten Planungen sollten die umfangreichen Neubau- und Sanierungsarbeiten eigentlich Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. Baubeginn war im Sommer 2017 gewesen. Aber nun: Der Oktober steht. Thomas Althaus ist zuversichtlich. Die einzige etwas längere Verzögerung habe in jüngster Zeit die nicht vorhandene Bodenplatte in der Halle mit sich gebracht. Die musste dann neu gemacht werden, das war nicht so geplant.

Eine Baustelle auf einem Friedhof ist etwas Besonderes – auch was kurzfristige Verzögerungen angeht. „Wenn eine Beerdigung abgehalten wird, dann lassen die Bauarbeiter natürlich nicht die Säge laufen“, gibt Thomas Althaus ein Beispiel für Pausen, die nicht eingeplant werden können. Gibt es zwei Beerdigungen an einem Tag, summiert sich das schon mal. Aber das nehme die Stadt in Kauf, um die Würde einer Beerdigung zu wahren.

Zwei Männer sind mit Fug­arbeiten an der Mauer beschäftigt. Die Mauer, die einen Innenhof für die Aussegnungshalle bildet, ist aus den selben hellen Klinkersteinen gemauert wie das Ende 2018 in Betrieb genommene Aufbahrungsgebäude – und ein Teil der Fassade der Aussegnungshalle wird ebenfalls mit den Klinkern versehen. Insgesamt entsteht ein hellerer Eindruck.

Neu ist: Das Vordach wurde abgerissen. Eine Seite des Gebäudes wurde geöffnet: Bodentiefe Fenster erlauben den Besuchern einen Blick nach draußen in den Innenhof, wo eine Grünfläche geplant ist. Die charakteristischen Betonpfeiler sind geblieben, aber auch grundlegend saniert worden. Die Arbeiten an der Fassade sind auch so gut wie abgeschlossen. Das Dach ist mit Zinkplatten gedeckt, die Dachüberstände müssen noch vollendet werden. „Als nächstes folgen die Putz- und Estricharbeiten“, erklärt Thomas Althaus. Ein weiteres Dachfenster, das noch gegenüber der Fensterfront eingebaut wird, wird für einen weiteren Lichtpunkt sorgen.

Aus dem Boden und aus den Wänden ragen die Rohinstallationen für die Fußbodenheizung, die Beschallung und die Beleuchtung. Der Estrich wird vieles verdecken. Dieser muss dann trocknen, dann kommt der Boden, dann werden die Malerarbeiten erledigt – wie gesagt, der Oktober ist ein realistisches Ziel für die Inbetriebnahme der frisch sanierten Aussegnungshalle.

Das Zelt, das im Mai für die Zeit der Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof aufgestellt wurde, finde durchaus Anklang, hatte Thomas Althaus vom Bestatter in Erfahrung bringen können. Die Kosten für diese Übergangslösung für ein halbes Jahr bezifferte er auf rund 35 000 Euro.