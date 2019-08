Am Sonntag hatte ein aufmerksamer Zeuge gegen 17 Uhr drei Männer beobachtet, die auf der Schloßstraße in Höhe eines Elektronikmarktes ein augenscheinlich hochwertiges Fahrrad in einen roten Ford Transit mit litauischen Kennzeichen luden und davon fuhren.

Dem Zeugen kam dies verdächtig vor, sodass er die Polizei informierte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und wenig später entdeckten Polizeibeamte den Ford Transit fahrenderweise in Ammeln. Kurz bevor die Verdächtigen angehalten werden konnten, warfen sie das Fahrrad aus dem Transporter auf einen Grünstreifen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, ihre Mobiltelefone, der Ford und das Fahrrad sichergestellt. Der 24-jährige Fahrer ist vermutlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand anhand des Ergebnisses eines Drogentests unter dem Einfluss harter Drogen, dies gilt auch für seine Mittäter. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden Blutproben angeordnet.

Das Fahrrad (E-Mountainbike der Marke Scott) im Wert von etwa 3800 Euro war am Vortag in Ahaus von einem Privatgrundstück an der Schloßstraße gestohlen und vermutlich an der oben beschriebenen Stelle zum Abtransport durch die drei Festgenommenen deponiert worden.

Die drei Männer haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz, aber deutschlandweit kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, unter anderem wegen Bandendiebstahls. Der 27-Jährige stand zudem unter Bewährung.