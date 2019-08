In ganz Ahaus werden wieder die Sirenen heulen

Ahaus -

Erstmalig nach Jahrzehnten werden am 5. September im gesamten Stadtgebiet Ahaus wieder Sirenen zu hören sein. Am Vormittag sollen in allen NRW-Kommunen gleichzeitig die örtlichen akustischen Warnanlagen getestet werden. Dazu zählen die Sirenen, die in diesen Tagen in ganz Ahaus installiert werden. Mit der Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird landesweit eine Probewarnmeldung versendet. Zusätzlich gibt es Lautsprecherdurchsagen aus Warnfahrzeugen sowie Informationen via Radio, TV und sozialen Medien.