Ahaus -

Die Arbeiten des Kreises Borken und der Stadt Ahaus zur Schulwegsicherung an der Fuistingstraße zwischen dem Kreisverkehr am Stadtpark und der Ampelanlage am Kusenhook gehen in die Endphase. Am Donnerstag und Freitag (22. und 23. August) soll die Asphaltdecke aufgebracht werden, sofern die Witterung mitspielt. In dieser Zeit muss die Strecke voll gesperrt werden.