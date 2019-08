Vor allem Schüler der Klassen fünf bis sieben gehören zum Ensemble. Viele von ihnen stehen zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Die Schüler sind mit Leidenschaft bei der Sache“, betont Lukas Hofmann , der 2012 sein Abitur an der Canisiusschule absolviert hat. Der Musical-AG ist er treu geblieben. Nun schlüpft der 25-Jährige in eine neue Rolle: Zum ersten Mal steht er hinter dem Regiepult und gehört zum Leitungsteam um Corinna Gottschalk und Ursula van der Linde-Bancken.

Während Emil und seine neuen Freunde, Gustav mit der Hupe, Mittendrei und der Professor, im Berlin der 20er-Jahre auf Verbrecherjagd gehen, verwandelt sich die Bühne mal in einen Bahnhof, mal in ein Hotel, dann in einen Hinterhof. Noch müssen Umbauarbeiten geprobt, Auftritte umgeplant und Kostümwechsel abgesprochen werden. „Die Arbeit jetzt wird sich später lohnen“, versprechen Gottschalk, van der Linde-Bancken und Hofmann den Schülern.

Emils Cousine, Pony Hütchen, soll mit dem Fahrrad auf die Bühne fahren. Gar nicht so leicht, wenn dort schon 90 Kinder sitzen. Doch auch das klappt.

Die Aufführungen finden am 6. September (Freitag) um 18 Uhr, am 7. September (Samstag) um 18 Uhr und am 8. September (Sonntag) um 14.30 und 18 Uhr statt. Karten gibt es für zwölf Euro, ermäßigt acht Euro bei Thiemanns Basteln und Spielen, Marktstraße 3. Außerdem können sie per E-Mail bestellt werden (ur-li-ba @web.de).