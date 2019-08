Sein besonderer Dank galt dem Ehepaar Regina und Dr. Ralf Gerl , die das Projekt „gefördert und mitgetragen“ hätten.

Nach seiner Predigt resümierte Goos noch einmal die Schritte von der Idee zur Fertigstellung des neuen Fensters. „Als im Januar 2017 der schöne Vorplatz eingeweiht wurde, wanderte mein Blick die Kirchenfassade hoch. Ich stellte fest, wie schmucklos das Haus über dem Eingang ist. Das hat sich heute geändert“, so Goos.

Dem Rat des Ehepaares Gerl folgend, schrieb die Gemeinde einen Einladungswettbewerb aus, der sich auf drei Künstler beschränkte und in Gestaltung und Material keine Vorgaben machte. Die Entscheidung fiel auf den Entwurf von Lea Schulz-Dievenow. „Es war eine gute Wahl. Kreativität und Handwerk haben zueinandergefunden. Auch technisch war es eine Herausforderung“, so Goos.

Auch die Glaskünstlerin Schulz-Dievenow, die in Vlotho lebt und sich auf den Zusammenklang von Glaskunst mit Architektur spezialisiert hat, äußerte sich absolut zufrieden mit dem Ergebnis. „Glas entfaltet seine Leidenschaft durch Licht. Mein Leitgedanke war der Bibelvers aus Matthäus 11,28, der sich mit den unterschiedlichen Wegen zu Gott auseinandersetzt“, sagte Schulz-Dievenow in ihrer Dankesrede.

Mit der Geschichte der Evangelischen Gemeinde und des Ortes, die von der Jute-Produktion geprägt gewesen sei, habe sie sich ebenfalls beschäftigt auf der Suche nach passenden Materialien. „Jute als Material eignet sich nicht für ein Fenster. Trotzdem habe ich mit diesen Ideen im Kopf ein Muster gemacht und es eingereicht. Über den Anruf, dass ich das Fenster machen darf, habe ich mich sehr gefreut“, so Schulz-Dievenow.

Danach habe sie das Muster an die originale Größe angepasst. Den Versuchsaufbau mit den Höhen und Tiefen in der Struktur habe sie dann in die Sonne gestellt. „In dem Moment erstrahlte alles“, erinnerte sich die Künstlerin an diesen entscheidenden Moment.