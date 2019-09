Nach einer ausgiebigen Testphase ist die App, die in Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrern und Unternehmen entwickelt wurde, inzwischen gestartet und wird nun in den kommenden Monaten an den Ahauser Schulen vorgestellt.

Die Schüler können ihre Interessen, Stärken und Wünsche angeben – ganz schnell und einfach mit Emojis. Diese Auswahl wird dann in einem „Matching“ den Ahauser Unternehmen zugeordnet, die vorab unterschiedliche Jobprofile mit verschiedenen Eigenschaften angelegt haben. So erhalten die Schüler nach der Eingabe eine Liste mit Betrieben und Jobs, die gut zu ihnen passen. Mit nur zwei Klicks können sie dann direkt Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen. Neben dem „Matching“ gibt es außerdem die Rubrik „Offene Stellen“. Hier werden auf einem Stadtplan Stellenangebote der Ahauser Betriebe angezeigt.

Ilka Pricker , Wirtschaftsförderin der Stadt Ahaus, freut sich, dass die App als eine Art digitale Kontaktbörse zwischen den Unternehmen und den Schülern vermittelt und die Suche nach einem Ausbildungsplatz beziehungsweise nach Azubis in Ahaus vereinfacht. Bisher haben sich bereits mehr als 60 Betriebe registriert. Sie bieten auf der Plattform etwa 80 Jobprofile und über 300 freie Stellen an. Weitere Unternehmen können sich kostenlos registrieren und ihre Angebote einstellen. Ilka Pricker steht für Rückfragen rund um die App zur Verfügung:i.pricker@ahaus.de oder ✆ 02561 72170.