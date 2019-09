Stefan Jürgens erläutert Rückzug aus Münster

Ahaus/Münster -

Dass Pfarrer Stefan Jürgens als leitender Pfarrer der Pfarreien St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus und St. Mariä Himmelfahrt in Alstätte-Ottenstein an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, ist bereits seit zwei Monaten bekannt. Am Donnerstagabend hat sich der Geistliche vor etwa 100 Mitgliedern der Gemeinde Heilig Kreuz in Münster, in gewohnt offener Weise, zu den Gründen für seinen „Rückzug“ aus der Kreuzviertel-Gemeinde geäußert.