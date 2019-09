Beteiligt sind die Schießgruppen des Bürger- und Junggesellenschützenvereins Ahaus, der Bürgerschützenverein St. Andreas Wüllen, der Bürgerschützenverein St. Georg Ottenstein, der Bürgerschützenverein Wessum, der Allgemeine Schützenverein Graes sowie die Schützenvereine Feldmark 05, Feldmark-Süd, Oldenburg, Ammeln, Quantwick-Oberortwick, Averesch, Barle-Unterortwick, Sabstätte, Schmäinghook und Schwiepinghook. Die Schießgruppen bestehen aus jeweils zwölf Schützen. Titelverteidiger ist St. Georg Ottenstein.

Auch die Jugendlichen schießen in diesem Jahr wieder um den Sieg, im vergangenen Jahr gewann hier Elsa Schulze-Schwering. Die Siegerehrung mit Übergabe der Pokale erfolgt am „Grünen Abend“ am 21. September (Samstag)um 20 Uhr in der Stadthalle im Kulturquadrat in Ahaus.