Alstätte -

Die Schlaggemeinschaft Holtkamp und Sohn hat in dieser Reisesaison der RV Hamaland-Vreden die Meisterschaft gewonnen – und das bereits zum dritten Mal. Erstmals wurden Hermann und Michael Holtkamp in der Jungtier-Reisesaison 2015 Meister, dann in der vergangenen Reisesaison der Jungtauben 2018 und schlussendlich auch diese Saison 2019.