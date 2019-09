Ein erster Zwischenstopp erfolgte in Friedrichsstadt (Holländerstadt). Unter anderem thematisierte der ehemalige Leiter der Nordee-Akademie, Oke Sibbersen, die Situation der nationalen Minderheiten beiderseits der deutsch-dänischen Grenze. Bei der Fahrt nach Flensburg war der Besuch der dänischen Königin eine zufällige Begegnung, da ihr Schiff im Flensburger Hafen anlegte.

Über die aktuellen Probleme und Fragen der dänischen Volksgruppe in Schleswig-Holstein referierte der Vorsitzende des Südschleswiger Wählerverbandes (SSW), Flemming Meyer. Den Aufenthalt in Flensburg rundete eine Stadtbesichtigung ab. Eine ganztägige Exkursion führte nach Sylt, wo es ökologische Aspekte des Wattenmeeres und Probleme des Küstenschutzes zu sehen gab. Entlang der Flensburger Förde nach Apenrade (Aabenraa) ging es in die Bildungsstätte Knivsberg in Dänemark.

Die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum wurde den Teilnehmern anhand praktischer Beispiele auf einem dänischen landwirtschaftlichen Bio-Betrieb (Gut Trojborg) erklärt. Das Nolde-Museum informierte über Politik und Kunst. Emil Nolde war ein Maler aus der deutsch-dänischen Grenzregion. Alle Teilnehmer waren von der Woche im deutsch-dänischen angetan, die gesellschaftlichen Zusammenhänge so nah erlebt zu haben.