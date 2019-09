Einlass ist ab 19 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist für circa 21 Uhr geplant.

Die deutsche Rechtsanwältin, Autorin, Imamin und Frauenrechtlerin türkischer und kurdischer Abstammung Seyran Ateş befasst sich als Anwältin in Berlin hauptsächlich mit Strafrecht und Familienrecht und hat sich in der deutschen Ausländerpolitik engagiert. Sie ist Initiatorin und Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, die für einen liberalen Islam steht, der weltliche und religiöse Macht voneinander trennt und sich um eine zeitgemäße und geschlechtergerechte Auslegung des Koran und der Hadithen bemüht.

Das Driland-Kolleg und der Fachbereich Jugend der Stadt Ahaus laden zu dieser Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber erforderlich beim Fachbereich Jugend der Stadt Ahaus, Birgit Gausling, ✆ 02561 72357 oder b.gausling@ahaus.de.