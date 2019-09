Weiter ging die Fahrt durch grüne Landschaften und schöne Alleen. Nach dem überqueren des Flüsschen Slinge mit einer handgezogenen Fähre legten die Sänger eine Mittagspause ein. Vom Orga­team wurden Pfannkuchen und Spiegelei auf Toast serviert. Mit dieser Stärkung im Bauch ging es über Ruurlo, wo ein Sägewerk besichtigt wurde, weiter zum Zielpunkt des Tages, Almen am Twentekanal.

Am folgenden Tag trat der MGV die Heimreise an. Vorbei am Twentekanal und Lochem wurde in Neede eine Rast eingelegt. Der Weg führte weiter durch Wälder und Alleen bis kurz vor das Haaksberger Venn. Auf einem Parkplatz hatte das Orgateam wiederum zu einer Mahlzeit geladen, was die Radler wohlwollend annahmen. Der Rest des Weges führte die Sänger über Buurse nach Alstätte zurück. Für alle Teilnehmer war es ein interessantes und landschaftlich schönes Ereignis.