Unmittelbar nach der Sommerpause begann das Praktikum des 19-jährigen Abiturienten aus Alstätte in Düsseldorf. Das Anliegen seines Praktikums war es, hinter die Kulissen des politischen Geschehens zu schauen und die Prozesse zu begleiten. Neben der Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Fraktionssitzungen unterstützte er insbesondere das Landtagsbüro von Christina Schulze Föcking , die Abgeordnete für den Kreis Steinfurt ist, organisatorisch und inhaltlich.

Daneben nahm Nils Terstriep an verschiedenen Arbeitskreissitzungen – wie beispielsweise dem Arbeitskreis Wirtschaft, Energie und Landesplanung – teil sowie an den Ausschusssitzungen. Im medial begleiteten Innenausschuss ging es unter anderem um die Räumung des Hambacher Forstes. Den Abschluss bildeten für den Praktikanten drei spannende Plenartage. Inhaltlich ging es dabei um den Strukturwandel im Ruhrgebiet und ein mögliches Kopftuchverbot in Kitas und Grundschulen. Daneben wurde auch über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 debattiert. Am Rande des Plenums kam der Ahauser mit Heike Wermer, Landtagsabgeordnete für den Kreis Borken, ins Gespräch.

„Mein Eindruck ist, dass die Abgeordneten im Landtag wirklich etwas bewegen können. Die oft in der Gesellschaft vertretene Ansicht, die Parteien hätten ihre Unterscheidbarkeit verloren, hat sich für mich nach dieser Zeit entkräftet“, schlussfolgerte Nils Terstriep und bemerkte, dass das Praktikum sein politisches Interesse weiter verstärkt habe.