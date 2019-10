Kassiererin Stephanie Terhalle berichtete über eine gute Kassenlage trotz einmaliger höherer Ausgaben. Bei den anschließenden Wahlen wurden der Vorstand einstimmig wiedergewählt, wie die Kassenprüfer Sabine Leeners und Melanie Pelster. Birgit Hilbring und Elisabeth Ibing wurden aus dem Vorstand verabschiedet und Silke Olbring und Anne Terdues neu aufgenommen.

Die Sammlerinnen des Nikolausvereins besuchen in den nächsten Wochen die Alstätter Haushalte, um zu erfahren, wie viele Kinder in welchen Familien beschert werden sollen. Der Tütenpreis für Alstätter Kinder und Senioren liegt bei 2,50 Euro und für Auswärtige bei vier Euro. Es hat sich bewährt, dass sich mehrere Familien für den Nikolausbesuch zusammenschließen. So kann der Nikolaus alle Haushalte in einer angemessenen Zeit besuchen. Haushalte, die bis zum 6. November nicht besucht wurden, werden gebeten sich unter ✆ 02567 907515 zu melden.