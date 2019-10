Am Brinker Kreuz wird endgültig ausgebaut

Alstätte -

Gute Nachrichten für die Bewohner an der Stichstraße Am Brinker Kreuz: Der Stadtrat hat den Endausbau beschlossen. Dieser soll im Frühjahr 2020 beginnen und in etwa zwei Monaten abgeschlossen sein. Das erste Grundstück im Baugebiet wurde im Juli 2015 verkauft.