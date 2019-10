Damit Eltern die Kitas kennenlernen können, geben St. Marien und St. Brigitta am 26. Oktober (Samstag) im Rahmen eines Tages der offenen Tür einen Einblick in ihre pädagogische Arbeit und die Einrichtung. Von 14.30 bis 17 Uhr werden die Erzieherinnen Fragen der Eltern beantworten. Zeitgleich können die Kinder in der Einrichtung spielen, malen, toben oder basteln.

Beim Anmeldegespräch im November sollte das zu betreuende Kind dabei sein. Auch das Kinderuntersuchungsheft (gelbes Vorsorgeheft) ist für die Anmeldung notwendig. Die zur Verfügung stehenden Plätze werden beim Anmeldegespräch noch nicht vergeben. Eltern können ihr Kind künftig 25, 35 oder 45 Stunden wöchentlich betreuen lassen.

Alternativ besteht schon jetzt die Möglichkeit, die Anmeldung für die Kindertageseinrichtung über das Online-Elternportal „Little Bird“ zu erledigen. Es bietet auch Informationen über die Betreuungsanbieter.

Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres haben einen Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder in Kindertageseinrichtungen. Insbesondere für unter dreijährige Kinder gilt das Angebot der Kindertagespflege, in der eine Tagesmutter oder ein Tagesvater die Kinder betreut. Ab dem dritten Lebensjahr ist die Kindertageseinrichtung vorrangig. Die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr sollten bis zum 7. November erfolgt sein.

Am 29. und 30. Oktober 2019 oder nach gesonderter Vereinbarung können Kinder für die Tagespflege angemeldet werden. Bei der Tagespflege stehen wöchentliche Betreuungszeiten von 15, 25, 35 oder 45 Stunden zur Auswahl. Für die Ortsteile steht Kathrin Kuiper, ✆ 02561 72360 (erreichbar dienstagnachmittags und mittwochvormittags) für Informationen und Beratung zur Verfügung.

In fast allen Kindertageseinrichtungen in Ahaus und auch in einer Tagespflegestelle können behinderte Kinder integrativ betreut werden.