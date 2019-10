Wessum -

Ein 23-jähriger Alstätter ist am Donnerstagabend von Ahaus kommend mit seinem SUV auf der Straße Averesch (K 17), zwischen dem Kreisverkehr in Wessum und der Firma Wegener, von der Fahrbahn abgekommen. Der Geländewagen überschlug sich mehrfach und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen.