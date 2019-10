Motive des Gemäldes sind Zypressen und ein Dorf. Während die Zypressen und die Farbigkeit des nächtlichen Himmels eher die Landschaft Südfrankreichs spiegeln, erinnert das Dorf an van Goghs holländische Heimat. Das Motiv des Sternenhimmels taucht wiederholt in seinen Werken aus dieser Zeit auf.

„Der alte Vincent hätte damals nie gedacht, das gerade sein Motiv uns Wirten im Jahre 2002 während einer anstrengenden Versammlung im Jagdzimmer als Inspiration galt“, schreiben die Alstätter Dorfwirte in ihrer Ankündigung. „Es würde uns also nicht wundern, wenn dann Kunstliebhaber hier unser Dorf aufsuchen, um die kulturellen Vermächtnisse des guten Geschmacks hier zu finden.“ Die Wirte locken mit erlesener Live-Musikkunst in ihre Häuser.

In Teles Pinte tritt No One Left unplugged auf, 2 Old 4 School spielen bei Franke, La notte delle stelle bei Mama Livia und bei Wissing sind The Kidneys zu Gast. Bei Bredeck-Bakker dürfen sich die Gäste auf Logpod Mangartom freuen. Zu sehen gibt’s Bühnenpersönlichkeiten, die ihre Balladen und Folklore unserer Zeit authentisch und wahrhaftig noch handgemacht herunterspielen.

Der Eintritt für alle Locations beträgt fünf Euro. Beginn ist um 20 Uhr.