Damit sollen Leben und musikalisches Werk der beiden Ausnahmekünstler Udo Jürgens und Udo Lindenberg in Lied und Szene gesetzt werden. Mit von der musikalischen Partie sind der Polizeikinderchor Ahaus unter der Leitung von Anna-Lena Rehring und der Polizeichor Dresden. Den Instrumentalpart bestreitet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ottenstein. Den Taktstock des Orchesters schwingt Hans Schippers. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Chordirektor (FDB) Jürgen Etzrodt, Dirigent des Polizeichores Hamaland Ahaus.

Alle Akteure bieten dem Publikum einen breit gefächerten Reigen quer durch das Repertoire der beiden Ausnahmekünstler. Aber auch an die Liebhaber konzertanter Marschmusik ist gedacht. In den historischen Polizeiuniformen präsentiert der Polizeichor Hamaland Ahaus in einer längeren Sequenz beliebte Marschmusik aus verschiedenen Epochen, verbunden mit den verschiedenen Stilrichtungen jener Zeit. Den Zuhörern wird ein spannender musikalischer Abend geboten, der in Erinnerung bleiben wird, so die Veranstalter.