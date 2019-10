Liebevoll wurden diese im Verlaufe des Jahres gehegt und gepflegt, in der Hoffnung, eine der begehrten Auszeichnungen zu erhalten. Drei Preisrichter haben die Tiere am Freitag begutachtet, am heutigen Samstag werden die Ergebnisse bekannt gegeben und die Preise überreicht. Dazu wird die Schirmherrin der Veranstaltung erwartet, Bürgermeisterin Karola Voß .

Ein neuer alter Hase des Vereins ist Markus Lentfort. Als Jugendlicher engagierte er sich bereits in der Vogel- und Taubenzucht, nun ist er nach 17 Jahren wieder aktiv dabei, dieses Mal mit Hühnern und Gänsen.

Als Hühnerrasse hat er sich das russische Orloff und das Zwergseidenhuhn ausgesucht. Letzteres fällt durch sein fellartiges, flauschiges Gefieder besonders auf. Zudem übernahm er ein Pärchen Lippegänse. Diese Art wird in einer Liste der gefährdeten Gänserassen in der Kategorie eins aufgeführt und gilt damit als extrem gefährdet. „Wir wünschen uns, dass diese Rasse nicht ausstirbt und hoffen auf gute Zuchterfolge“, so Marco Rensing, der Lentfort für den Verein reaktiviert hat.

Ausstellungszeiten Die Ausstellung wird Samstag um 14.30 Uhr eröffnet und schließt um 18 Uhr. Am Sonntag sind die Tiere von 10 bis 18 Uhr anzusehen. Eine Verlosung und eine Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen runden das Programm ab. ...

Insgesamt nimmt der Verein mit rund 270 Tieren an der Ausstellung teil, darunter 220 Geflügel wie Hühner, Puten, Enten und Gänse sowie 50 Vögel wie zum Beispiel Tauben.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Schaubrüter, der Anfang des Jahres angeschafft und kürzlich mit 25 Hühnereiern und 18 Wachteleiern bestückt wurde. Wenn alles gut geht, werden die Küken am Samstag und Sonntag schlüpfen, sicher ein besonderer Höhepunkt, nicht nur für Kinder. Im nächsten Frühjahr wollen die Vereinsmitglieder den Schaubrüter in Schulen und Kindergärten aufstellen, wenn dies gewünscht wird.

Irritiert und verärgert ist der Vorstand über die Verschiebung des verkaufsoffenen Sonntags mit einhergehender Kirmes, von dem sie nur durch Zufall erfahren haben. Eine rechtzeitige Benachrichtigung seitens des Gewerbevereins hätten sie sich gewünscht. Eine Verschiebung der Ausstellung sei nicht mehr möglich gewesen, so der Vorstand, da die Preisrichter lange im Voraus bestellt werden müssten. Nun haben die Verantwortlichen die Sorge, dass durch fehlende Laufkundschaft ein Teil des Publikums ausbleibt.