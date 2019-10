Sternennacht: Bands sorgten für gute Laune

Alstätte -

Premiere bei der Alstätter Sternennacht hatte am Samstag der gebürtige Alstätter Simon Becking mit seiner Band Logpod Mangartom (Foto). Die 2017 gegründete Band gab Musik in LPM-Style von Rock bis Funk, in Bakkers Kirschgarten zum Besten. Weitere Alstätter Musiker gaben bei Wissing den Ton an. Hier spielte traditionell die Band „The Kidneys“. „La notte delle“ sorgten für italienische Klänge bei Mama Livia. Die Blues- und Rock Band „2 Old 4 School“ war bei Paus, während in Teles Pinte handgemachte Rockmusik der Band „No One Left“ zu hören war.