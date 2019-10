Vielseitiger Konzertabend

Einen abwechslungsreichen Konzertabend wird es am 17. November (Sonntag) um 19.30 Uhr im Fürstensaal von Schloss Ahaus geben. Mit dem Klavierduo Walachowski und dem Klaviertrio Würzburg stehen dann gleich zwei Musikensembles auf dem Programm der Schlosskonzerte Ahaus, die in dieser Zusammenstellung ein höchst facettenreiches Repertoire zu Gehör bringen werden, unter anderem sogar ein selten zu hörendes sechshändiges Klavierspiel.

Präsentiert werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Fanny Mendelssohn-Hensel, Sergej Rachmaninow, Antonín Dvorák und Felix Mendelssohn Bartholdy .

Das Klavierduo besteht aus Anna und Ines Walachowski (beide Klavier), das Klaviertrio Würzburg aus Karla-Maria Cording (Klavier), Katharina Cording (Geige) und Peer-Christoph Pulc (Violoncello). Die Kombination beider Ensembles bringe einen ganz besonderen musikalischen Kick, ist sich Norbert van der Linde, künstlerischer Leiter der Schlosskonzerte, sicher. Insgesamt seien damit drei Pianistinnen zu hören.

Im Gegensatz zu den üblichen Bearbeitungen für vierhändiges Klavierspiel ermögliche diese Präsenz eine ganz andere Klangfülle, da die entsprechenden Werke entweder sechshändig gespielt würden oder neben dem Klavier auch noch eine Violine und ein Violoncello beteiligt seien. Hinzu komme, dass die fünf mitwirkenden Musiker eine gemeinsame musikalische Sprache sprechen und trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere in der Musik „zu einem gemeinsamen Atem finden“.

Anna und Ines Walachowski gehören zu den führenden Klavierduos der Gegenwart. Seit knapp zwei Jahrzehnten begeistern sie ihr Publikum auf den internationalen Konzertbühnen. Geboren in Polen, erhielten sie mit vier und sechs Jahren den ersten Klavierunterricht. 1983 siedelte die Familie nach Deutschland über. Dort absolvierten die beiden Schwestern ihre Studien an der Musikhochschule Hannover und am Mozarteum in Salzburg. Wesentliche musikalische Impulse erhielten sie durch Professor Karl Heinz Kämmerling und Professor Alfons Kontarsky.

Das Klaviertrio Würzburg zählt zu den arriviertesten seiner Art. Seit der Gründung 2001 überzeugt es mit seinem überragenden Können Publikum und Musikkritiker. Zu Beginn ihrer gemeinsamen Laufbahn studierten die Drei bei Professor Hatto Beyerle an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und danach bei Professor Sören Uhde an der Hochschule für Musik Würzburg.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, in der Platzkategorie 2 sowie in der Kategorie 1: 17,50 Euro, ermäßigt 9 Euro. Karten-Vorbestellungen nimmt die Kulturabteilung des Kreises Borken im kult Westmünsterland Vreden entgegen, ✆ 02564 9899111 (auch am Wochenende), E-Mail bis 15. November an: t.wigger@kreis-borken.de. An der Abendkasse wird es zudem noch ein kleines Kartenkontingent geben.