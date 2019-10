Diese Reise richtet sich an Frauen, die gerne individuell unterwegs sind und sich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Reiselandes einlassen möchten. Das Programm bietet eine Mischung aus spannenden und entspannenden Unternehmungen.

Ausgehend von Bangkok und unterwegs mit landestypischen Fortbewegungsmitteln wie Tuk-Tuk, Burma-Bahn, Bike und Boot führt die Reise zu ausgewählten Stationen und Sehenswürdigkeiten. Die Reisegruppe ist in den Städten und im ländlichen Raum in Hotels und in einfachen, zum Teil ungewöhnlichen Unterkünften – wie einem schwimmenden Hotel auf dem River Kwai untergebracht.

Anmeldungen für diese Reise sind bis zum 20. November möglich. Nähere Informationen unter ✆ 02561 95370 oder online. Flyer sind auch an der VHS erhältlich.