Um diesen zusammen mit der Weihnachtsausgabe des Familienblattes ausliefern zu können, werden alle Vereine und Verbände gebeten, ihre Termine schriftlich bei Alfons ter Huurne, Wellhaarstraße 22, bis zum 15. November einzureichen, wenn möglich per E-Mail an vk-alstaette@gmx.de.

Großveranstaltungen in den kommenden Jahren sind bereits jetzt anzumelden, damit die Vereine planen können. Weitere feststehende Termine sind der Sandhasen-Sonntag, das Brunnenfest im September und der Adventsmarkt am letzten Wochenende im November. Weitere Höhepunkte sind das Jubiläumsschützenfest im Brook vom 11. bis 14. Juni, das Grill-Event am 20. Juni sowie die 100-Jahr-Feier des Löschzugs Alstätte vom 21. bis zum 23. August. Das Redaktionsteam weist auch auf die nächste Ausgabe des Familienblattes hin. Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe ist am 30. November. Infos bei Alfons ter Huurne, ✆ 0171 6027030.