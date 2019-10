Viele Alstätter erinnern sich gern an den engagierten Seelsorger, der besonders durch seine zeitgemäßen Predigten bekannt war.

Seit fünf Jahren ist der mittlerweile 81-Jährige Priester in der Pfarrei St. Cyriakus Duderstadt mit 17 Kirchengemeinden eingebunden. Bis zu fünf Gottesdienste hält der Seelsorger an jedem Wochenende und ist aus der dortigen Seniorenarbeit kaum wegzudenken.

Nach seiner Zeit in Alstätte und Marl ging er 2004 in die Gemeinde St. Georg Hiddingsel und 2011 in die Gemeinde St. Joseph Dülmen. Auf eigenen Wunsch ging er dann 2014 in seine Heimat Eichsfeld zurück, wo er auch heute noch als betagter Seelsorger engagiert tätig ist.

Am kommenden Montag wird Pfarrer Büschleb die Gemeinschaftsmesse der Frauen um 19 Uhr in der Pfarrkirche zelebrieren, wozu natürlich auch Männer willkommen sind.