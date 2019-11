Weihnachtsbücher in der KÖB

Alstätte -

Die Katholische Öffentliche Bücherei lädt am morgigen Sonntag (3. November) zur Weihnachtsbuchausstellung in den Pfarrsaal der ehemaligen Hauptschule ein. Präsentiert werden Neuerscheinungen und Bestseller für Jung und Alt. Neben einem umfangreichen Angebot an Unterhaltungsliteratur für Erwachsene und Jugendliche kommt auch das Programm für die Kinder nicht zu kurz. Dieser Bereich umfasst insbesondere Lese- und Vorlesebücher für Kinder ab zwei Jahren mit vielen Sachbüchern.