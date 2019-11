Zwei Städte, zwei Kontinente, zwei Welten – geografisch trennen die Canisiusschule und die Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel in Leme etwas mehr als 9900 Kilometer Luftlinie. Hört man Schülerinnen und Schülern zu, die in Leme waren, könnte man meinen, Ordens- und Schulwelt trennen sinnbildlich zwei Welten voneinander. Doch einmal im Jahr gibt es mit dem Basar den Beweis, dass dem nicht so ist.

Die Canisiusschule Ahaus verwandelte sich am Sonntag in ein Paradies für Adventsdekorationen und weihnachtlichen Leckereien. Quasi über Nacht wurden die Räume mit einem riesigen Angebot an Dekorationen, Geschenken für Weihnachten, Naschwerk und vielem mehr ausgestattet. „Hätte ich gewusst, was für wunderschöne Sachen hier verkauft werden, hätte ich glatt noch mehr Geld mitgenommen“, sagte eine Frau, die zum ersten Mal den Basar besuchte.

Auch in diesem Jahr wurde wieder im Vorfeld für den guten Zweck gebastelt, gesägt, geklebt, gebacken, genäht und gedruckt. Tausende Besucher kauften fleißig und griffen dafür gerne tief in die Tasche.

Neben den Schülerinnen und Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Canisiusschule war wieder eine Abordnung des Schwesternordens während des Basars anwesend, die sich über das große Engagement der Schule freute.