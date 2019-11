Nicht nur die Gäste hatten ihren Spaß, auch diejenigen, die in den Buden standen, hatten ihre helle Freude. So wie das Team des Jugendwerks Ahaus.

Teamleiterin Birgit Kleinfeld stand mit anderen in einer Bude. Sie verkaufen selbst hergestellte Sachen, wie zum Beispiel schicke Wichtel. Der Erlös wird für die Jugendarbeit verwendet. „Die Sachen haben wir in den offenen Treffs in Alstätte und den anderen Ortsteilen gebastelt“, sagt Birgit Kleinfeld. Der Zusammenhalt wird auch dadurch gestärkt, dass auch auswärtige Jugendliche beim Verkauf helfen.

Während das Jugendwerk Ahaus bereits seit acht Jahren auf dem Adventsmarkt vertreten ist, schlendert Kathrin Kraß-Waschul erstmals mit ihrer Familie über den Adventsmarkt. Sie ist durch Mund-zu-Mund-Propaganda darauf aufmerksam geworden. „Es ist hier nicht so überlaufen und das Ambiente ist toll“, schildert die Wüllenerin ihre Premieren-Eindrücke.