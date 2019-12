Mit dem Bau der Kanalisation und einer Baustraße soll jedoch voraussichtlich erst 2021 begonnen werden. Das erklärte Sprecher Stefan Hilbring .

Für das Umlegen der Gräben läuft derzeit noch das Genehmigungsverfahren beim Kreis Borken. Auch für das Regenrückhaltebecken sind noch nicht alle Details geklärt. So stehen noch Gespräche mit Grundstückseigentümern an. Laut Hilbring geht die Stadtverwaltung jedoch davon aus, dass sowohl die Arbeiten an den Gewässern als auch am Regenrückhaltebecken im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

Bewerbungen schon möglich

„Kaufinteressierte können sich aber schon melden“, sagt Stefan Hilbring. Die Interessenten werden dann auf einer Warteliste geführt. Im Juni standen schon über 70 Bauwillige auf der Liste.

Über 50 Grundstücke sollen auf der rund 4,6 Hektar großen Fläche entstehen. Der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt Alstätte/Ottenstein gehören davon etwa zwölf Grundstücke. Während die Stadt ihre Grundstücke verkaufen möchte, gibt die Kirchengemeinde ihre Grundstücke auf Erbpacht-Basis ab. „Interessenten können sich bewerben, der Kirchenvorstand entscheidet dann“, hatte Matthias Resing von der Zentralrendantur Ahaus/Vreden im Juni gesagt.

43 Grundstücke

Es ist vorgesehen, dass 43 Grundstücke für Einfamilienhäuser zwischen 410 und 570 Quadratmeter groß sind und für zehn Doppelhaushälften von 240 bis 355 Quadratmeter.

Die Grundstückspreise will die Stadt etwa zwei bis drei Monate vor der Vermarktung festgelegen.

► Voraussichtlich im kommenden Sommer soll die Vermarktung der sieben Grundstücke im Gerwinghook auf dem Gelände der ehemaligen Zollhäuser erfolgen. Die alten Zollhäuser waren Mitte des Jahres abgerissen worden. Zuvor musste ein Ersatzquartier für Fledermäuse gefunden und diese umgesiedelt werden.