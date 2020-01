Konzert der Jungen Bläserphilharmonie NRW im Kulturquadrat

Freunde klassischer Musik kommen am 10. Januar (Freitag) auf ihre Kosten, wenn die Junge Bläserphilharmonie NRW sich im Kulturquadrat Ahaus die Ehre gibt. Die 75 Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 24 Jahren arbeiten engagiert und mit hoher Spielfreude daran, die mitreißende Energie sinfonischer Blasmusik einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven (Marsch C WoO 20 und Zapfenstreichmarsch Nr. 1 in F WoO 18, beide arrangiert von Dirigent Timor Oliver Chadik) sowie von Paul Hindemith der Geschwindmarsch über den Yorkschen Marsch, die Uraufführung der Sinfonie Nr. 3, „Sinfonie der Freiheit“, von Thomas Doss, Rolf Rudins „Der Traum des Oenghus op. 37“ sowie von Johan de Meij „Extreme Make Over“. Eintrittskarten zum Preis von 17, 19 und 22 Euro sind erhältlich bei der Ahaus Marketing und Touristik GmbH, Oldenkottplatz 2, 02561 444444, oder unter ahaus.de.