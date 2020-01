Neun Mitglieder auf einen Schlag

Am 19. August 1947 schlossen sich einige Landfrauenvereine zur Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände zusammen. Marie-Luise Gräfin Leutrum zu Ertringen wurde am 19. Oktober 1948 zur ersten Präsidentin gewählt.Die Ursprünge waren die Ende des 19. Jahrunderts entstehenden landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine. Das damalige Ziel: ein struktureller Rahmen für Frauen zur Weiterbildung im ländlich-hauswirtschaftlichen und kulturellen Bereich.„Früher waren nur Frauen aus der Landwirtschaft bei den Landfrauen“, sagt Landfrauen-Teamsprecherin Maria Hackfort. Das hätte sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Sie schätzt, dass heute rund 60 bis 65 Prozent der Mitglieder nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen. Kreisweit sind es 57 Prozent.Die Alstätter Landfrauen kooperieren bei einigen Veranstaltungen mit der KFD und der Senioren- und Rentnergemeinschaft. Maria Hackfort schätzt, dass etwa die Hälfte der Landfrauen, vor allem die älteren, auch Mitglied in der KFD sind.Der Bundesverband wirbt heute damit, dass er die Interessen von mehr als 12 000 Ortsvereinen mit etwa 500 000 Mitgliedern vertritt. „Das Ziel heißt mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Frauen, die im ländlichen Raum zu Hause sind. Dies beinhaltet die Wahrnehmung und Anerkennung der Leistungen und gleichberechtigte Teilhabe von Landfrauen in Beruf und Familie, in Gesellschaft und Politik, in Bildung, Wirtschaft und Kultur“, heißt es auf der Internetseite des Bundesverbandes.