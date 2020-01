42 Tonnen bare Hilfe

Am Freitag feierte Heinrich Ellerkamp seinen 78. Geburtstag. Von der dazu gehörenden Feier stammen die Unmengen von Partyfässchen in dem Container vor seiner Haustür aber nicht. In dem sammeln sich Altmetalle aller Art, Dosen, Drähte, selbst ein ausrangierter Kochtopf und eine alte Lampe – und natürlich Kronkorken.

Alle paar Tage nimmt Heinrich Ellerkamp sich das Durcheinander vor und sortiert es nach Metallsorten. Die erzielen nämlich ganz unterschiedliche Preise. Und je besser der Schrott getrennt ist, desto mehr Geld lässt sich einnehmen.

Und desto mehr Geld erhalten die Hospize in Dülmen und Stadtlohn sowie das Familienhaus der Uniklinik Münster . 8000 Euro waren es allein im vergangenen Jahr, die Ellerkamp aus dem Verkauf des Altmetalls an die Einrichtungen weitergeben konnte – das ein Gewicht von fast 42 Tonnen hatte.

Unterstützung aus ganz Deutschland

Einfach herumsitzen und warten, dass der Container in der Einfahrt am Kolpingweg sich füllt, kann der 78-Jährige aber nicht. Denn auch bei Josef Schulten in Heek oder bei Clemens Witte in Graes und einigen anderen Privatleuten werden fleißig Kronkorken und andere Metalle gesammelt. Dort fährt Ellerkamp dann regelmäßig mit seinem Anhänger vorbei, um das geldbringende Gut abzuholen. Und manchmal kommen sogar Pakete aus Hamburg, München oder Berlin – von Menschen, die übers Internet von seinem Einsatz erfahren haben.

Seit einiger Zeit sammeln er und seine Unterstützer auch die Verschlüsse von Plastikflaschen. Die liefert er dann zu einem Verein in den Niederlanden, von dem er im Austausch Kronkorken erhält. Im Nachbarland sind nämlich auch die kleinen Kunststoffdeckel bares Geld wert . . . wenn man genug davon sammelt. „Der Verein dort sammelt für Blindenhunde“, erklärt Ellerkamp. 30 000 bis 35 000 Euro koste ein gut ausgebildeter Vierbeiner. Dafür benötigt der Verein 14 bis 15 Millionen Deckel. Rund drei Millionen davon kamen im vergangenen Jahr aus Alstätte.

Die Idee, aus ausrangierten Kronkorken Geld für soziale Einrichtungen zu gewinnen, haben sich Heinrich Ellerkamp und seine Frau Mathilde vor 13 Jahren von einem Ehepaar in Eggerode abgeschaut.

Anfangs Stress mit dem Kreis Borken

Aber ganz so einfach war der Start dann doch nicht: Gleich nachdem die Ellerkamps ein Schreiben herumgeschickt hatten meldete sich der Kreis Borken und wies darauf hin, dass man das als Privatperson gar nicht darf.

Dank seines guten Drahts zur Kolpingsfamilie, in der er seit 60 Jahren Mitglied ist, findet die Sammlung nun unter deren Dach statt – und der Kreis ist zufrieden. Jedenfalls wenn Heinrich Ellerkamp jedes Jahr zum 31. Januar eine genaue Aufstellung darüber einreicht, was er alles gesammelt, wo er es abgeliefert und an wen er das Geld gespendet hat.

Mit seinen 78 Jahren könnte der Alstätter sich vorstellen, langsam etwas kürzer zu treten und die Sammelaktion in andere Hände zu geben. Einfach so einstellen mag er sie nicht. „Ich finde das immer noch eine ganz tolle Sache“, sagt er und verweist dabei auf die fast 38 000 Euro, die in den vergangenen 13 Jahren für gute Zwecke zusammengekommen sind.

„ Durch die Sammlung schützen wir auch unsere Umwelt. Durch die Sammlung schützen wir auch unsere Umwelt. “ Heinrich Ellerkamp

Mehr noch: „Durch die Sammlung schützen wir auch unsere Umwelt“, werden die Materialien doch recycelt, statt im Restmüll zu landen. Und dann sind da ja auch noch die Kontakte zu den Unterstützern, die in anderen Orten beim Sammeln helfen. „Das ist so gut eingespielt – es wäre schade, wenn das jetzt im Sande verlaufen würde.“

Deshalb sucht er jetzt einen Nachfolger, der das von ihm über Jahre aufgebaute Netzwerk fortsetzt und mit genauso viel Einsatz wie er selbst Geld für die Hospizeinrichtungen sammelt. Und den er nach und nach einarbeiten kann: „Mir ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht.“

► Wer Interesse an seiner Nachfolge hat, kann sich gerne bei Heinrich Ellerkamp melden ( ✆ 0157 86415709 oder per E-Mail: heinrichellerkamp@ gmail.com).