„Die Mischung macht’s“, ist sich Veranstalter und Eventmanager Michael Schaedel von Westfalen-Events sicher, der an diesem Wochenende sein 30-jähriges Agenturjubiläum feiert und viele der von ihm in dieser Zeit betreuten Künstler in seine Wahlheimat lockt.

Mit dabei sind Urgesteine der Szene wie Jürgen Drews , der mit dem „Bett im Kornfeld“ 1976 seinen ersten unvergesslichen Hit landete, 1990 von Wetten-dass-Moderator Thomas Gottschalk den Beinamen „König von Mallorca“ erhielt und spätestens seit dem Hit „Ich bau dir ein Schloss“ Kult-Status genießt.

Ein weiterer Stargast wird Matthias Reim sein, der sich allein schon durch seinen Superhit „Verdammt ich lieb dich“ unsterblich gemacht hat und live (fast) unschlagbar ist, heißt es in einer Ankündigung. Auch Nino de Angelo, der sich mit „Jenseits von Eden“ und vielen nachfolgenden Hits seinen Stammplatz im Olymp der deutschen Schlagergiganten gesichert hat, wird an der Düstermühle auftreten.

G. G. Anderson wird mit seinen Hits wie „Sommernacht in Rom“ und „Sommer, Sonne, Cabrio“ die Fans in Urlaubsstimmung versetzen. Dazu kommen Martin und Fredi vom Duo Fantasy, die inzwischen eine feste Größe in der Champions-League der Schlagerwelt geworden sind, alleine in den letzten zwei Jahren mehrfach Platin- und Gold-Auszeichnungen für ihre verkauften Tonträger erhielten und im Herbst 2020 noch eine große Hallen-Tournee starten.

Zudem wird der Kölner Stimmungssänger Willi Herren, dessen zweite musikalische Kult-Heimat inzwischen der Ballermann auf Mallorca ist, an der Dinkel auftreten. Ebenso werden Edwina de Pooter, die charmante musikalische Entertainerin der Extraklasse, und Christin Stark, die mit ihrer Stimme in Fachkreisen auch als deutsche Rihanna bezeichnet wird, ins Westmünsterland reisen.

Durchs Programm führt kein geringerer als der ZDF-Hitparaden-Kult-Moderator Uwe Hübner, welcher ebenfalls sein 30-jähriges Schlager-Jubiläum 2020 feiert. „All diese einzigartigen und großartigen Künstler werden die Dinkel-Arena an der Düstermühle in Legden zum Kochen bringen“, ist sich der Jubiläums-Veranstalter sicher.

Der Einlass ist ab 11 Uhr, das Hauptprogramm startet um 13 Uhr. Ende wird gegen 19 Uhr sein. Tickets und VIP-Tickets gibt es zum Preis ab 39,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr im Internet unter Westfalen-Events.de und bei Reservix.de sowie in den bekannten Vorverkaufsstellen der Region.

Für Frühbucher gibt es bis zum 17. Februar einen „Early-Bird-Preis“ von 29,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr. Die Veranstaltung wird vor der Bühne als unbestuhltes Open-Air durchgeführt. Es befinden sich aber ausreichend Sitzplätze auf dem Gelände der Dinkel-Arena, versprechen die Organisatoren.