Sportler polieren Karneval auf

Mit den Gaststars hatte der Elferrat in der Vergangenheit nicht ganz so viel Glück, sodass er sich zu diesem Schritt entschloss. Da das Karnevalsfest jedoch eine Veranstaltung des VfB ist, waren ausschließlich Sportler des VfB nominiert. Über 200 Personen hatten an der Wahl via Internet teilgenommen.

Bevor die Sieger bekanntgegeben wurden, lief zunächst der Elferrat gemeinsam mit dem amtierenden Prinzenpaar Reinhard I. und Heike I. in einem feierlichen Aufmarsch in den Festsaal ein.

Die Kükengarde, die jüngste Tanzgruppe des VfB, sorgte mit ihrem Auftritt für einen ersten Höhepunkt. Danach unterhielten Fiete und Sohn Gerrit Hartmann das 180-köpfige Publikum auf bekannt humorvolle Art. DJ Jonas Klein-Reesink aus Heek legte anschließend Stimmungsmusik auf und lud zu einer Schunkelrunde ein. Danach wurde es spannend, die ersten Sieger der Sportlerwahl wurden verkündet. Theresa Große-Schwiep machte bei den Damen das Rennen. Die Torjägerin der Frauenfußballmannschaft bekam die meisten Stimmen.

Theresa Große-Schwiep (l.) machte bei den Damen das Rennen. Foto: Monika Haget

Markus Krüchting, der Gewinner bei den Männern, hat mit der ersten Herrenmannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft und war mehrfach für die Elf des Tages nominiert worden. Leider konnte er krankheitsbedingt seine Urkunde nicht persönlich entgegennehmen.

Große Gefühle zeigte Siggi Wolbeck, der zum besten Trainer gewählt wurde. „Du hast den Sieg sowas von verdient“, lobte Elferratspräsident Renè Harking den Gewinner. Er habe in 15 Jahren als Trainer der Minikicker einem Großteil der Aufstiegsmannschaft das Fußballspielen beigebracht. Mit Tränen in den Augen nahm Wolbeck die Ehrung entgegen.

Siggi Wolbeck zeigte große Gefühle. Foto: Monika Haget

Bevor das beste Team bekanntgegeben wurde, zeigte die Zweite Funkengarde ihr Können zu flotter Musik. Die Zuschauer klatschten begeistert und forderten eine Zugabe.

Erfolg mit Sekt bejubelt

Jetzt ging es um den großen Wanderpokal für die beste Mannschaft. Nominiert waren die Aufstiegsfußballer, die Erste Funkengarde und der Lauftreff. Überraschend gewann die Funkengarde mit knappem Vorsprung vor den Ballsportlern. Die Damen bejubelten ihren Erfolg mit einem Gläschen Sekt. Aber sie mussten erst ihren Auftritt absolvieren, bevor sie noch lange ausgelassen weiterfeierten.

Der absolute Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenpreises an Stefan Eing. „Du prägst den VfB seit Jahren mit deinem Einsatz“, sagte Renè Harking, „seit 2002 bist du ununterbrochen als Vorsitzender tätig und hast den Verein 2008 aus einer schweren Krise geführt. Zudem bist du der Initiator der Jugendfreizeiten.“

Während der Aufstiegsfeier habe er viele lobende Worte für alle möglichen Leute gefunden, nun sei es an der Zeit, ihn zu loben und ihm für sein Engagement zu danken. Der Geehrte zeigte sich total überrascht und fand kaum Worte. „Ich sehe zum zweiten Mal an diesem Abend Tränen“, meinte Renè Harking. „Das zeigt mir, dass wir mit der Neugestaltung des Abends richtig liegen.“

Zum guten Schluss folgte der Auftritt des Männerballetts, gefolgt vom Prinzentanz. DJ Jonas sorgte danach noch lange für beste Stimmung bei den Gästen.