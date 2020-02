Angefangen von der Gronauer Straße, deren Einmündungsbereich neu gestaltet wird über teilweise neue Fahrbahndecken im weiteren Verlauf, zwei neue Kreisverkehre, die die Kreuzungen Enscheder Straße und Haaksbergener Straße ersetzen, bis zur Erneuerung der Straßendecke in Richtung Öddingstraße.

Insgesamt 4,9 Millionen werden dort in vier Bauabschnitten in den kommenden Monaten verbaut, von denen die Bundesrepublik den Löwenanteil übernehmen Bund und Land, der Kreis Borken steuert 900 000 Euro bei. Wenn alles glatt läuft, könnte die Maßnahme in gut einem Jahr beendet sein – als Puffer sind seitens des Straßenbetriebs NRW maximal 500 Arbeitstage eingeplant. „Die Baumwollstraße ist immer schon eine wichtige Verbindung gewesen“, begründete Landrat Kai Zwicker seine Freude über den Baubeginn. „Wir haben hier Unfallschwerpunkte, die jetzt entfernt werden.“

Manfred Ransmann bedankte sich bei der Auftaktbesprechung zum Start der Bauarbeiten bei der Stadt Ahaus für die Unterstützung bei den Grundstücksankäufen, die sich nicht immer einfach gestaltet hätten. Letztendlich hätten aber alle Eigentümer zum Wohl ihres Ortes gehandelt.

Während der Bauphasen wird der Verkehr auf der B 70 stets aufrecht erhalten und mit Ampeln teilweise einspurig geleitet. An den beiden Stellen, an denen die Kreisverkehre entstehen, werden eigens Umfahrungen angelegt. „Wir tun einiges dafür, dass der Verkehr fließen kann“, verspricht Mark Gieseke, dessen Betrieb den Auftrag für den Bau der Maßnahme bekommen hat. Die soll nicht nur den Autoverkehr entschärfen: Parallel zu den Straßenarbeiten werden die vorhandenen Radwegabschnitte erneuert und an mehreren Stellen komplett neue Radwege gebaut. „Wir müssen eine vernünftige Rad-Infrastruktur zur Verfügung stellen“, weiß Thomas Hammwöhner, Beigeordneter der Stadt Ahaus, um die Bedeutung für Touristen. Die neuen Wege seien vielleicht noch nicht ganz so perfekt wie auf der anderen Seite der Grenze – aber nicht mehr weit davon entfernt.

Für die Dauer der Bauarbeiten hat Straßen NRW ein Baubüro im ehemaligen Gebäude von Fliesen Rundmund eingerichtet. Dort ist an jedem Mittwoch um 9 Uhr Baubesprechung, zu dieser Zeit können auch eventuelle Fragen von Anliegern beantwortet werden.