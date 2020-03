Erhöhte Handlungskompetenz

Reinhard Wehmschulte stellte das Engagement der Auszubildenden als positives Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Bewerbern bei der Stellenbesetzung heraus und hob die zunehmende Akzeptanz des fremdsprachlichen Bildungsangebots am Berufskolleg hervor. Gerade im Zeichen der zunehmenden Europäisierung und Globalisierung der Märkte stelle der Arbeitsmarkt in der hiesigen grenznahen Region hohe fremdsprachliche Anforderungen an die Mitarbeiter. Die Teilnahme an dieser extra-curricularem Fördermaßnahme habe nicht nur eine erhöhte berufliche Handlungskompetenz zur Folge, sondern sei für Arbeitgeber Ausdruck besonderer Motivation und Belastbarkeit der jungen Fachkräfte. Schließlich betonte er noch, dass der bilinguale Fachunterricht ein wichtiger Baustein des Portfolios einer Europaschule sei.

Inhaltlich zeichnet sich der fremdsprachliche Differenzierungskurs, der durch den Fachlehrer Eugen Dräger geleitet wird, dadurch aus, dass zu behandelnde volkswirtschaftliche Inhalte fast ausschließlich in englischer Sprache vermittelt werden. Die Erarbeitung praxisnaher Fallstudien, der fremdsprachliche Umgang mit entsprechender Fachterminologie, die Analyse fremdsprachlicher Videosequenzen und die Erarbeitung von Präsentationen zu einzelnen ökonomischen Fragen ermöglichten einen Perspektivwechsel und förderten die interkulturelle Kompetenz. Insgesamt wurden in dem Kurs die Kompetenzen der Lernenden erweitert, wirtschaftliche Sachverhalte selbstständig darzustellen, die einerseits für das spätere Berufsleben wichtig sind und die andererseits ein mögliches, sich an die Berufsausbildung anschließendes ökonomisches Studium erleichtern.

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Laura Alfert, Lea Böing, Romano Bradara (Sparkasse Westmünsterland) sowie Noel Eißing, Malin Gründken, Vivian Hombeck, Noel Julian Schmieder und Tom Schreiter (Volksbank Gronau-Ahaus) – zogen ein positives Fazit und freuten sich nach den Anstrengungen der vergangenen Blöcke über die Zertifikate.