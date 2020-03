Chaos in Südafrika

Vor zwei Wochen startete die 28-Jährige noch optimistisch in ihren Jahresurlaub. „Hier in Deutschland gab es zwar die ersten Fälle, aber es war noch nicht dramatisch“, berichtet Julia Wigber. Vom Flughafen Frankfurt hoben sie und ihre Freundin in Richtung Johannesburg ab. Zwar sei es am Flughafen vergleichsweise ruhig zugegangen, weitere Auffälligkeiten gab es aber keine.

Das änderte sich schlagartig, als die beiden Frauen in Südafrika landeten. Noch bevor sie den Flieger verlassen durften, wurde bei jedem Passagier das Fieber gemessen. Diese Hürde übersprangen Julia Wigber und ihre Freundin ohne Probleme. Ein mulmiges Gefühl beschlich die beiden aber schon da.

Wenige Tage unbeschwert

Die ersten Tage vor Ort gestalteten sich dennoch weitgehend normal: Julia und Christianna bereisten den Kruger-Nationalpark, beobachteten exotische Tiere, genossen das gute Wetter. Doch mit der Unbeschwertheit war es nur wenige Tage nach der Anreise vorbei. Die südafrikanische Regierung verhängte eine Einreisesperre für Bürger aus Ländern, die besonders vom Coronavirus betroffen waren.

Zwar waren die beiden jungen Frauen mit ihrem gültigen Visum (scheinbar) auf der sicheren Seite, doch die Stimmung im Land kippte. Und das bekamen deutsche Touristen schnell zu spüren. „Bei der Unterkunft fragte man uns aus, seit wann wir im Land seien. Sie haben uns klar mitgeteilt, dass sie uns nicht mehr aufnehmen wollen“, erklärt Julia Wigber.

„Wir hatten Glück, dass wir eine verbindliche Buchungsbestätigung hatten.“ Das war in Mbombela, südlich vom Kruger-Nationalpark. In dem Augenblick wurde uns klar, dass unsere Reise keine vier Wochen dauern würde“, schildert die Alstätterin. Wegen der Umstände war es möglich, den Rückflug kostenlos umzubuchen. Doch bei der Airline, bei der die beiden jungen Frauen gebucht hatten, waren alle Leitungen überlastet. Erst nach vielen Stunden erhielten sie einen neuen Flug.

Der lag da allerdings noch eine Woche entfernt. Also deckten sich die beiden mit Proviant ein, um wenigstens in den nächsten Tagen versorgt zu sein. „Wenn wir irgendwo unterkommen wollten, mussten wir lügen, dass wir schon länger im Land sind“, berichtet die Alstätterin. Als dann die Nachricht durchsickerte, dass bald alle Flughäfen geschlossen werden sollen, entschieden Julia Wigber und Christianna Wedel, nicht mehr länger zu warten. „Bei uns ist die Panik ausgebrochen. Wir waren in Tränen aufgelöst und haben vergeblich versucht, das Auswärtige Amt anzurufen“, erklärt die 28-Jährige. Schnell stellte sich heraus, dass die beiden Deutschen aber auf sich allein gestellt waren.

Blankes Chaos im Terminal

Also fuhren sie direkt zum Flughafen Johannesburg, um dort irgendwie in einer Maschine Platz zu finden. Im Terminal herrschte das blanke Chaos, wie Julia Wigber berichtet: „Es wurde geschrien, geweint und geschimpft. Viele Schalter waren nicht mehr besetzt. Wir haben uns auf jede erdenkliche Warteliste setzen lassen.“ Ein Angebot für einen Rückflug über Doha und Istanbul, der 2800 Euro kosten sollte, schlugen die beiden aus.

Weil die Lufthansa jede Anfrage abblockte, versuchten die beiden Touristinnen bei der Fluggesellschaft KLM ihr Glück. „Dort wurde uns gesagt, dass alle Maschinen mit 200 Passagieren überbucht sind. Da hatten wir einen Rückflug schon fast abgeschrieben“, so die 28-Jährige. Doch ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft setzte sich für sie ein. „Plötzlich hieß es: Ihr könnt heute noch fliegen, müsst aber rennen“, erinnert sich Julia Wigber.

Also nahmen sie und ihre Freundin die Beine in die Hand. Dass sie auf dem Weg zum anderen Terminal ihren Proviant verloren und Nudeln überall verstreuten: Nebensache. Als letzte Passagiere betraten sie den Air-France-Flieger nach Paris. „Wir hatten Freudentränen in den Augen und konnten unser Glück in diesem Moment gar nicht fassen“, berichtet die Alstätterin.

Doch nach der ersten Euphorie holte sie in Paris die Realität ein: Wie sollten sie zurück nach Deutschland kommen? Aus den Medien hatten sie erfahren, dass aufgrund der Corona-Pandemie alle Züge und Flüge in die Heimat gestrichen worden waren. Als einzige Möglichkeit blieb ihnen, ein Auto zu mieten. Das durfte die Grenze allerdings nicht passieren. Also warfen sie den Schlüssel in den Briefkasten der Straßburger Hertz-Filiale und spazierten in Kehl über die deutsch-französische Grenze. Auf der anderen Seite der Rheinbrücke empfing die beiden Frauen die Bundespolizei. Nach der Vorlage ihrer Dokumente konnten Julia Wigber und Christianna Wedel endlich in das Auto ihrer Freunde steigen. 38 Stunden lagen zwischen Abflug und Ankunft. 550 Euro zahlten sie jeweils extra für den Rückflug. Doch am Ende überwog eines: die Erleichterung, wieder zu Hause zu sein.