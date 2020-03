„Die Wartezimmer sind Hotspots für Viren“, sagt der Alstätter. Diese Ansteckungszone mit einer Termin-Software zu umgehen sei das Ziel. Drei Tage lang programmierte der 22-Jährige mit sechs anderen Hackathon-Teilnehmern an dem Projekt. „Ich habe mich angemeldet – ich hatte am Wochenende ja nicht wirklich was vor“, erzählt Patrick Gesenhues schmunzelnd. Anschließend hat sich der Student der angewandten Informatik in Bochum ein Projekt herausgesucht, an dem er mitarbeiten wollte. Insgesamt standen rund 1500 Projekte für die laut Bundesregierung 23 000 Teilnehmer zur Auswahl. „Man konnte aber auch eigene Projekte einreichen“, sagt Gesenhues.

Aufgaben nach Stärken verteilt

In seiner Gruppe waren sechs andere Teilnehmer, unter anderem aus Baden-Württemberg, Bremen und Paderborn. Kommuniziert wurde überwiegend mit Sprachnachrichten über die Internet-Plattform Slack, die Aufgaben je nach Vorlieben und persönlichen Stärken aufgeteilt.

Patrick Gesenhues kümmerte sich vor allem um die Datenbank. „Vier, fünf Stunden haben ich pro Tag etwa konzentriert programmiert“, erzählt der Alstätter.

Ziel der Gruppe war es, dass die von der Arztpraxis händisch vergebenen Termine per SMS an den Patienten verschickt werden. Der konnte den Termin entweder annehmen oder ablehnen. „Dann ist er auch beim Arzt gelöscht worden“, so Patrick Gesenhues. Als ein Problem erwies sich, dass es noch keine Schnittstelle zum Praxisprogramm gab, sodass die Termine von Hand in die Software eingegeben werden mussten.

Ein Ideenansatz

„In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, die Software komplett fertig zu programmieren. Es ging ja auch eher um einen Ideenansatz“, sagt der 22-Jährige. Und den hat die Gruppe geschaffen.

Mehrere Teams beschäftigten sich mit dem gleichen Thema. „Die haben allerdings in anderen Programmiersprachen gearbeitet.“ Bundesregierung und Organisatoren wollen alle Projekte prüfen und auf der Video-Plattform Youtube veröffentlichen. Ende der Woche benennt eine Jury herauszuhebende Projekte. Dann wird auch bekannt gegeben, wie die einzelnen Projekte weiter unterstützt werden.