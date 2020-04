Wie die Polizei erst am Freitag erfuhr, war die Ahauserin gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg der Kettlerstraße unterwegs gewesen. Zwischen der Pastorsmoote und dem Ölbach geriet sie an dem Grünstreifen in Schräglage und kippte zu Boden. Die Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Nach Ermittlungen der Polizei verstarb sie am Freitag an den Unfallverletzungen.