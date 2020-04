Manche fühlen sich gerade jetzt einsam oder allein gelassen. Problematischer Konsum von Suchtmitteln entsteht oder vorhandene Suchtprobleme verstärken sich. Erhöhte Spannungen und Konflikte treten in Familien auf, weil sie die erzwungene Nähe schlecht aushalten können.

Antworten und Lösungen

Welche Sorgen auch immer die Menschen bewegen, der Caritasverband erweitert sein Angebot und ist auch jetzt ein qualifizierter Ansprechpartner in allen Fragen, die im Moment aufkommen.Im Haus der Beratung an der Wüllener Straße gibt es ein breites Netzwerk an Beratungsstellen – von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern und den Ambulanten Flexiblen Erziehungshilfen, dem Ambulant Betreutes Wohnen für Suchtkranke und psychisch Erkrankte über die Suchtberatung bis hin zur Schuldnerberatung. Da alle Beratungsdienste unter einem Dach arbeiten, ist es bei Bedarf und auf Wunsch der Ratsuchenden möglich, gemeinsam nach Antworten und Lösungen zu suchen.

In Zeiten der Corona-Krise ist es möglich, sich auch mit anderen Sorgen und Nöten, Fragen und Anliegen, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation entstehen, an die Caritas-Angebote zu wenden. Die Beratung erfolgt aufgrund des Kontaktverbots telefonisch, online oder bei Bedarf auch per Video.

Beratung auch online

Das Caritas-Haus der Beratung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr erreichbar. Die Zentrale ist unter 02561 42910 zu erreichen.

Rund um die Uhr ist es darüber hinaus möglich, unter www.onlineberatung-caritas.de Rat zu suchen. Anfragen können auch per E-Mail an an eb.ahaus@caritas-ahaus-vreden.de gerichtet werden. Alle Berater unterliegen der Schweigepflicht und die Beratungsangebote sind kostenfrei.