Die Lage wurde so ausgewählt, dass genügend Abstand zu Bäumen vorhanden ist, damit das Haus ungehindert angeflogen werden kann. „Solche Bauwerke werden in der Regel gut angenommen und wir gehen davon aus, dass auch hier bald reges Treiben herrscht“, so Paul Janning und Saskia Langner, die bei der Stadt für das Projekt verantwortlich sind.

Folgende Arten können vom Artenschutzhaus unter anderem profitieren: Mauersegler, Stare, Bachstelzen, Haussperlinge, Kohl- und Blaumeisen, Garten- und Hausrotschwanz, Zwerg- und Breitflügelfledermaus.

Das Artenschutzhaus ist eine Maßnahme des Grün- und Freiraumkonzeptes.