Der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen an den Grundschulen beginnt am heutigen Montag mit einem rollierenden System. Die schriftlichen Abitur-Prüfungen am Alexander-Hegius-Gymnasium und an der Canisiusschule starten am morgigen Dienstag. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Für die Viertklässler wurde der Präsenzunterricht bereits am Donnerstag wieder aufgenommen. Ab heute beginnt der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen der Grundschulen in einem rollierenden System. An jedem Wochentag wird ein Jahrgang unterrichtet. Es findet dort kein Schichtbetrieb mit mehreren Jahrgängen an einem Tag statt. Die Schulleitungen einen verbindlichen Plan für alle Unterrichtstage bis zu den Sommerferien erstellt.

In den städtischen Grundschulen werden neben dem Präsenzunterricht und der Notbetreuung keine weiteren Ganztags- und Betreuungsangebote stattfinden.

An der Anne-Frank-Realschule werden ab dem heutigen Montag neben der Jahrgangsstufe 10 tageweise weitere Jahrgang rollierend in die Schule zurückkommen.

An Schulen mit gymnasialer Oberstufe kommen ab heute die Schüler der Qualifikationsphase 1 in die Schule. Wenn darüber hinaus räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist die Beschulung weiterer Gruppen möglich. Da sich die Irena-Sendler-Gesamtschule derzeit noch im Aufbau befindet, wird hier ab Montag jeweils ein weiterer Jahrgang in die Schule zurückkehren.

Am Alexander-Hegius-Gymnasium werden ab dem 26. Mai weitere Jahrgangsstufen im rollierenden System hinzukommen.

Auch an den Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I ist der Präsenzunterricht auf den Vormittag beschränkt, sodass kein Ganztagsbetrieb stattfindet.