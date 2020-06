Alstätte -

Von Bernd Schäfer

Wetter und Wassertemperatur passen, die Ansteckungsgefahr ist absolut gering und sogar die Sportgeräte in den Außenanlagen dürfen wieder genutzt werden. Betriebsleiter Franz-Josef Bülter weiß selbst nicht so recht, was die Leute daran hindert, das Freibad Alstätte oder das Aquahaus in Ahaus zu besuchen. Und vermutet, dass falsche Vorstellungen von Verboten und Regelungen der Grund sein könnten.